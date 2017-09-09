В Сыктывкаре определят лучших футболистов года

В столице Коми завершаются групповые матчи Чемпионата Республики по футболу. На выходных болельщиков ожидают полуфинальные игры и финал, в котором определится лучшая команда года.

Напомним, Чемпионат стартовал 6 сентября на Республиканском стадионе. Помимо "прописных" фаворитов – сыктывкарцев и ухтинцев – в число соискателей медалей специалисты относят сборные Княжпогостского, Сысольского, Сыктывдинского и Прилузского районов. А вот представители Инты, Усть-Вымского, Троицко-Печорского, Ижемского, Усть-Цилемского и Усть-Куломского районов пока болельщиков победами не радуют.

"Мы благодарим руководство администраций 12 муниципальных образований, выставивших сборные для участия в престижном турнире. Футбольный Чемпионат в республике проводится раз в год: проявить свои навыки и чемпионские амбиции – дело чести для территорий", - отметил "Комиинформу" президент Федерации футбола Республики Коми Дмитрий Шатохин.

Он выразил сожаление, что администрации 8 городов и районов (Сосногорск, Вуктыл, Воркута, Усинск, Печора, Корткеросский, Койгородский и Удорский районы) не заявили спортсменов на Чемпионат. По словам собеседника агентства, он служит не только площадкой по обмену опытом и самосовершенствованию сборных, но и основой для пропаганды здорового образа жизни и продвижения муниципальных образований на региональном уровне в рамках популярного спортивного формата.

"Приглашаем сыктывкарцев и гостей столицы провести выходные на трибунах стадиона и стать свидетелями напряженных по накалу страстей решающих поединков. Это возможность испытать непередаваемые эмоции драйва и зарядиться позитивной энергией в рамках большого регионального праздника спорта", - обратился к читателям "Комиинформа" из числа поклонников футбола директор клуба "Новой генерации" Артем Сухарев.

Расписание чемпионата, результаты проведенных игр и график последующих матчей – на сайте http://www.ffrk11.ru/ Федерации.