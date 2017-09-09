В Сыктывкаре определят лучших футболистов года

9 сентября 2017 года, 12:00 |
Interfax.by

В столице Коми завершаются групповые матчи Чемпионата Республики по футболу. На выходных болельщиков ожидают полуфинальные игры и финал, в котором определится лучшая команда года.

Напомним, Чемпионат стартовал 6 сентября на Республиканском стадионе. Помимо "прописных" фаворитов – сыктывкарцев и ухтинцев – в число соискателей медалей специалисты относят сборные Княжпогостского, Сысольского, Сыктывдинского и Прилузского районов. А вот представители Инты, Усть-Вымского, Троицко-Печорского, Ижемского, Усть-Цилемского и Усть-Куломского районов пока болельщиков победами не радуют.

"Мы благодарим руководство администраций 12 муниципальных образований, выставивших сборные для участия в престижном турнире. Футбольный Чемпионат в республике проводится раз в год: проявить свои навыки и чемпионские амбиции – дело чести для территорий", - отметил "Комиинформу" президент Федерации футбола Республики Коми Дмитрий Шатохин.

Он выразил сожаление, что администрации 8 городов и районов (Сосногорск, Вуктыл, Воркута, Усинск, Печора, Корткеросский, Койгородский и Удорский районы) не заявили спортсменов на Чемпионат. По словам собеседника агентства, он служит не только площадкой по обмену опытом и самосовершенствованию сборных, но и основой для пропаганды здорового образа жизни и продвижения муниципальных образований на региональном уровне в рамках популярного спортивного формата.

"Приглашаем сыктывкарцев и гостей столицы провести выходные на трибунах стадиона и стать свидетелями напряженных по накалу страстей решающих поединков. Это возможность испытать непередаваемые эмоции драйва и зарядиться позитивной энергией в рамках большого регионального праздника спорта", - обратился к читателям "Комиинформа" из числа поклонников футбола директор клуба "Новой генерации" Артем Сухарев.

Расписание чемпионата, результаты проведенных игр и график последующих матчей – на сайте http://www.ffrk11.ru/ Федерации.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: футбол
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:37 08.09.2017
Чемпионат Республики Коми по футболу: итоги второго игрового дня
18:03 07.09.2017
В Сыктывкаре пожарные и спасатели определят лучшего бегуна
17:51 07.09.2017
Сборная из Коми выступит на соревнованиях Общества "Динамо" по служебному биатлону


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео