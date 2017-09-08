Глава Коми вывел тему ЖКХ на новый уровень

В Коми создана рабочая группа, которая займется выработкой предложений по развитию ЖКХ. Помимо министров, мэров и руководителей предприятий отрасли в ее состав включены авторитетные общественники.

Сергей Гапликов издал распоряжение № 274-р о создании рабочей группы по выработке предложений (для главы, правительства и органов исполвласти Коми) и реализации отдельных направлений в сфере жилищной политики и ЖКХ.

Как сообщила "Комиинформу" один из членов новой структуры Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль", задача экспертов – советовать властям, как именно следует обеспечить прозрачное формирование расчетов тарифов в ЖКХ, своевременное проведение капитального ремонта жилфонда, повышение качества услуг, оказываемых предприятиями отрасли.

"Мнения нас, общественников, будут услышаны и по вопросам внедрения электронных расчетно-кассовых центров для упрощения системы выставления счетов за ЖКУ населению и увеличения собираемости платежей, приведения качеству ЖКУ в соответствии с современными требованиями во всех городах и районах. Причем с переходом на рациональное использование коммунальных ресурсов: энергосбережение и пр.", - пояснила собеседница агентства.

Также рабочая группа будет курировать систему модернизации предприятий отрасли и помогать властям в решении проблемы "оприборивания" жилфонда, поскольку индивидуальными и общедомовыми счетчиками для контроля за расходованием коммунальных ресурсов охвачены далеко не все дома.

"Сергей Гапликов вывел на новый уровень проблематику ЖКХ в регионе. Никогда прежде руководство республики не создавало структур, подобных нынешней. Это очередное свидетельство того, что действующие власти Коми ставят в приоритет такую важную отрасль, как ЖКХ. От качества функционирования жилищно-коммунального комплекса зависят не только умонастроения северян, но и их финансовое положение, поскольку стоимость оплаты "коммуналки" – это основное бремя расходов в семейных бюджетах населения", - высказалась общественница.

Дата первого заседания рабочей группы пока не определена, однако ожидается, что в полном составе эксперты и представители органов власти соберутся в ближайшее время.