Десятиклассников вновь набранного профильного класса посвятили в ученики "Роснефть-класса"

Ежегодно на протяжении одиннадцати лет Первое сентября для учеников 10 "А" класса усинской третьей школы становится вдвойне значимым праздником: в этот день десятиклассников вновь набранного профильного класса посвящают в ученики "Роснефть-класса" и принимают в команду "Роснефти".

Поздравили со знаменательным событием 29 учащихся 10 "А", успешно прошедших конкурсный отбор и поступивших в "Роснефть-класс", генеральный директор "РН – Северная нефть" Владимир Шульга, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Сергей Кривоножкин, начальник отдела развития персонала Елена Ткаченко и директор третьей школы Наталья Акулова.

Как отметил Владимир Шульга, поступление в профильный класс – уже значимое событие и важный шаг на пути профессионального самоопределения. Современная нефтяная отрасль нуждается в грамотных специалистах самых разных специальностей, ведь "нефтянка" - это не только добыча ценных углеводородов. Это – подготовка, переработка, трубопроводный транспорт сырья, лабораторные исследования и высокие технологии, научные разработки и маркетинг – найти применение своим способностям и устремлениям в нефтяной промышленности может едва ли не каждый молодой и амбициозный человек, стремящийся к самореализации. Поэтому, как подчеркнул генеральный директор нефтяного предприятия, перед каждым из учеников профильного класса открыта дверь к успешному будущему. Главное - представившуюся возможность использовать грамотно.

Сергей Кривоножкин, напутствуя школьников, пожелал им успешной учёбы, усердия и целеустремлённости в достижении целей.

"Программа обучения в "Роснефть-классе" несколько отличается от традиционной, - подчеркнул С. Кривоножкин. - Вы будете изучать профильные и специальные дисциплины, знакомиться с производством и миром профессий, востребованных в нефтяной отрасли. К вам, наверняка, будут предъявляться более высокие требования. Но поверьте, все затраченные усилия того стоят".

В завершение церемонии всем ученикам профильного "Роснефть-класса" вручили подарки с корпоративной символикой и запечатлели знаменательное событие на фото, которое станет первым в классном альбоме молодого пополнения команды "Роснефти".

"Быть учеником "Роснефть-класса" не только престижно, но и ответственно, - считает классный руководитель 10 "А" класса усинской третьей школы Ольга Жаркова. – Так сложилось, что "Роснефть-класс" - это лицо не только нашей школы, но и всего Усинска, аналогичных проектов довузовской подготовки и профильного обучения в Республике Коми нет".

На протяжении одиннадцати лет "Роснефть-класс" совершенно справедливо признаётся победителем муниципального конкурса "Лучший класс" года, учащиеся занимают призовые места на предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих и спортивных состязаниях. На ЕГЭ именно ученики "Роснефть-классов" показывают самые высокие результаты по городу, а затем успешно поступают в профильные университеты. К слову, двадцать выпускников 2017-го года поступили в вузы на бюджетные места, причём восемь ребят из всего многообразия учебных заведений выбрали Ухтинский государственный технический университет, являющийся стратегическим вузом-партнёром "РН – Северная нефть".

"Всё это – лучший показатель эффективности совместного образовательного проекта и той профориентационной работы, которая ведётся со школьниками сотрудниками "РН – Северная нефть", - подчеркнула директор третьей школы Наталья Акулова.