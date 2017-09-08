Театр оперы и балета Коми выиграл федеральный грант на "большие гастроли"

Артисты театра оперы и балета Коми в новом театральном сезоне вновь посетят Германию. Новыми городами в гастрольном списке станут Киров, Ижевск и Йошкар-Ола.

Как рассказал в ходе пресс-конференции директор театра Дмитрий Степанов, не обойдется в этом году и без гостей - 24 и 25 октября на сыктывкарской сцене выступит камерный музыкальный театр Им. Б.А.Покровского из Москвы. Артисты из Первопрестольной привезут оперу "Ревизор" и веселую драму "Дон Жуан, или Наказанный развратник".

Поддержкой в гастрольной работе станет федеральный грант, который в этом году выиграл театр оперы и балета Коми. Ранее на участие в гранте могли заявляться только столичные театры, сегодня организаторы ввели новые правила и предложили дополнительное финансирование театрам из регионов.

"Проект "Большие гастроли" организовывает гастрольные туры по регионам. Наш театр также подал заявку и выиграл, - заявил Д.Степанов. - Поддержка оказывается на условиях софинансирования"

Первой на гастроли отправится балетная труппа театра. С 15 по 20 октября в Кирове на сцене большой, современной площадки "Родина" артисты балета представят спектакли "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик" и "Яг-Морт". В ноябре в гастроли по двум городам России - Ижевск и Йошкар-Ола - поедут солисты и хор.

Зрители из другого региона оценят оперу "Чио-Чио-сан", оперетты "Цыганский барон" и "Севастопольский вальс", музыкальную сказку "Детектив в стиле РОК-Н-РЭП-Ка".

В рамках сотрудничества с продюсерской компанией Klassik Konzert Drezden балетная труппа театра поедет в тур по городам Германии, где в ноябре и декабре артисты покажут 38 спектаклей. Это будут лучшие произведения русского балета: "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица".

Интересно, что в этом году театр решил усилить работу и внутри республики - театр поедет на малые гастроли в районы.