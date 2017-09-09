26-й театральный сезон Национальный музыкально-драматический театр Коми отметит пополнением труппы

Новый XXVI театральный сезон Национальный музыкально-драматический театр отметит пополнением труппы – семь выпускников Щукинского театрального института влились в артистический состав.

Это Валериан Канев (пос. Щельяюр, Ижемский р-н), Кристина Коснырева (с. Летка, Прилузский р-н), Семён Горчаков (Сыктывкар), Тимур Смирнов (Сосногорск), Родион Филиппов (с. Кипиево, Ижемский р-н), Данил Чудов (с. Ижма), Ангелина Шахова (с. Пожег, Усть-Куломский р-н).

Юные актёры с воодушевлением принялись за работу: они вводятся в уже идущий репертуар, репетируют танцевальные номера в готовящейся премьере "Во всём виноват Париж". Их дипломным спектаклем "Биармия", восстановленным на коми языке при участии опытных артистов театра, откроется 26-й театральный сезон Национального театра.

В начале октября состоится вторая премьера – водевиль Алексея Попова "Ставсьыс мыжаыс Париж" ("Во всем виноват Париж"). Спектакль рассказывает о любви и верности, сплетнях и ревности. Спокойствие и размеренность деревенской жизни нарушается, когда один из жителей уезжает в Париж по выигранной путёвке. И без того ревнивая супруга еще больше мучается, когда над ней подтрунивают домочадцы, воображая, что же её муж может делать в Париже. Ведь столица Франции - это родина любви! Главного героя – по-коми Миш Ӧльӧ – даже в шутку уже прозвали Мишелем.

В дальнейших планах - постановки по пьесам Елены Козловой, Василия Леканова и Валентины Лекановой.

Также Национальный театр по-прежнему будет радовать жителей коми глубинки своими выездными спектаклями. Уже 17-20 сентября в очередной раз коми театр порадует Ижемский район гастролями. Национальный театр проедет по сёлам района и покажет сатирическую комедию Александра Суворова "Сексот, или Особенности национальной охоты в Коми". Эта странная история, случившаяся с пятью друзьями в лесу, заставляет их раскрыть свои секреты друг перед другом. И оказывается, грешков за душой немало у каждого из них! Смешная комедия фарсового характера разоблачает пороки современного общества. Для детей привезет сказку по мотивам коми-пермяцкого фольклора "Ёма да Чача".