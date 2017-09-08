Жительница Эжвы получила условный срок за истязание сына

В Коми вынесен приговор 34-летней жительнице Эжвинского района Сыктывкара. Она признана виновной в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ и ст.156 УК РФ).

Следствием и судом установлено, сообщает СУСК, что фигурантка ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию 13-летнего сына и в период с февраля по апрель 2017 года причиняла ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. В большинстве случаев побои мальчику женщина наносила будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о совершенных в отношении ребенка преступлениях поступила в правоохранительные органы из школы (педагоги заметили синяки на теле ребенка).

В ходе следствия женщина признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.