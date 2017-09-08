Жительница Эжвы получила условный срок за истязание сына

8 сентября 2017 года, 12:27 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Коми вынесен приговор 34-летней жительнице Эжвинского района Сыктывкара. Она признана виновной в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ и ст.156 УК РФ).

Следствием и судом установлено, сообщает СУСК, что фигурантка ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию 13-летнего сына и в период с февраля по апрель 2017 года причиняла ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями. В большинстве случаев побои мальчику женщина наносила будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о совершенных в отношении ребенка преступлениях поступила в правоохранительные органы из школы (педагоги заметили синяки на теле ребенка).

В ходе следствия женщина признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Комиинформ

  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:52 31.08.2017
Двое детей из рубрики "Хочу домой" устроены в семьи
12:26 29.08.2017
В Сыктывкаре пропала девочка-подросток
11:16 29.08.2017
Житель Троицко-Печорского района получил три года условно за истязание сына


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео