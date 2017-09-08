За жестокое убийство бездомной кошки житель Печоры пойдет под суд

8 сентября 2017 года, 10:10 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Печорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов), сообщает прокуратура Коми.

В ходе дознания по уголовному делу установлено, что ночью 29 июня 2017 г. нетрезвый печорец поймал в подъезде бездомную кошку, посадил ее в мешок, вынес на крыльцо и трижды ударил о стену. Удары были такой силы, что кошка погибла. Свидетелями расправы стали жители дома, которые увидели происходящее из окон, однако уже ничем не смогли помощь животному. Именно соседи в дальнейшем обратились в полицию с заявлением о привлечении печорца к уголовной ответственности.

Для рассмотрения по существу дело направлено мировому судье Речного судебного участка г. Печора. Уголовное дело расследовано отделением дознания ОМВД России по г. Печоре.

Комиинформ

  Ключевые слова: прокуратура коми
  Рубрика: Происшествия
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