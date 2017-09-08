В Выльгорте открыли первый в Сыктывдинском районе частный детский сад.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации района, учредителем дошкольного образовательного учреждения является индивидуальный предприниматель Любовь Тутринова. В детском саду созданы все условия для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми. Проект реализован в рамках программы "Народный бюджет".

Садик располагается на первом этаже жилого многоквартирного дома по ул. СПТУ-2. Примечательно, что комплекс помещений детского сада является частью будущего Семейного детского центра, который будет включать в себя также соляную комнату, фитнес-зал, тренажерный зал, студию развивающих занятий.

Сегодня детский сад уже посещают первые малыши. Для них обустроены детская раздевалка, две светлые игровые комнаты, столовая и спальня. В ближайших планах предпринимателя – обустройство собственной детской площадки.

Пока же дети с воспитателем гуляют на игровой зоне при многоквартирном доме. Всего садик смогут посещать 30 малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Дети принимаются как на полный день с 5-и разовым питанием, так и на кратковременное пребывание. Кроме того, садик предоставляет услуги группы выходного дня.

На вопрос, как возникла идея открытия частного детского сада, Любовь Тутринова отвечает: "На самом деле я хотела открыть мини-пекарню. Но, когда я пришла в администрацию района, меня переубедили, сориентировав на открытие детского сада. А почему бы и нет? – подумала я. Изучила тему, посетила частные детские сады Сыктывкара, в одном из них прошла стажировку. Затем подготовила документы, разработала проект, составила смету".

На реализацию проекта из республиканского бюджета было направлено 500 тысяч рублей, еще 72 тысячи рублей выделили из местного бюджета. В рамках "народного проекта" был проведен капитальный ремонт помещений: замена полов, потолков, окон и дверей, электропроводки, систем отопления и канализации.

