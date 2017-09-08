В Выльгорте открыли первый в Сыктывдинском районе частный детский сад

8 сентября 2017 года, 9:54 | Сыктывдинский
Фото администрации Сыктывдинского района

В Выльгорте открыли первый в Сыктывдинском районе частный детский сад.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации района, учредителем дошкольного образовательного учреждения является индивидуальный предприниматель Любовь Тутринова. В детском саду созданы все условия для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми. Проект реализован в рамках программы "Народный бюджет".

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Садик располагается на первом этаже жилого многоквартирного дома по ул. СПТУ-2. Примечательно, что комплекс помещений детского сада является частью будущего Семейного детского центра, который будет включать в себя также соляную комнату, фитнес-зал, тренажерный зал, студию развивающих занятий.

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Сегодня детский сад уже посещают первые малыши. Для них обустроены детская раздевалка, две светлые игровые комнаты, столовая и спальня. В ближайших планах предпринимателя – обустройство собственной детской площадки.

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Пока же дети с воспитателем гуляют на игровой зоне при многоквартирном доме. Всего садик смогут посещать 30 малышей в возрасте от 1 года до 3 лет. Дети принимаются как на полный день с 5-и разовым питанием, так и на кратковременное пребывание. Кроме того, садик предоставляет услуги группы выходного дня.

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На вопрос, как возникла идея открытия частного детского сада, Любовь Тутринова отвечает: "На самом деле я хотела открыть мини-пекарню. Но, когда я пришла в администрацию района, меня переубедили, сориентировав на открытие детского сада. А почему бы и нет? – подумала я. Изучила тему, посетила частные детские сады Сыктывкара, в одном из них прошла стажировку. Затем подготовила документы, разработала проект, составила смету".

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На реализацию проекта из республиканского бюджета было направлено 500 тысяч рублей, еще 72 тысячи рублей выделили из местного бюджета. В рамках "народного проекта" был проведен капитальный ремонт помещений: замена полов, потолков, окон и дверей, электропроводки, систем отопления и канализации.

Комиинформ

  Ключевые слова: народный бюджет, детские сады
  Рубрика: Общество
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