Порешали: изменения в бюджете Сыктывкара, решения по земле и компенсации для депутатов

26 вопросов рассмотрели депутаты Сыктывкара на заседании Совета столицы Коми 8 сентября.

Один из ключевых - это пересмотр главного финансового документа муниципалитета. Так, по предложению администрации, бюджет изменил свои основные параметры: доходы выросли на 63 миллиона 802 тысячи рублей и достигли 6 миллиардов 360 миллионов 856 тысяч рублей; расходы – 6 миллиардов 730 миллионов 172 тысяч рублей; дефицит – 369 миллионов 315 тысяч рублей.

Было принято решение отложить перевод спорного участка в микрорайоне Орбита до тех пор, пока суд не примет решение по делу о расторжении договора аренды между администрацией Сыктывкара и компанией "Ассорти плюс". Два других участка приобрели новый статус, как предлагалось ранее.

Из госсобственности в муниципальную была передана комната площадью 13,3 квадратных метра на Катаева. В республиканскую собственность перешло несколько трансформаторных подстанций и первый этаж жилого дома по адресу: улица Боровая, 11. Это здание располагается в микрорайоне Строитель в Эжве. Сейчас в этих помещениях по договору безвозмездного пользования размещается Эжвинская городская поликлиника. Площади передадут этому же учреждению в оперативное управление.

Были внесены изменения в план приватизации муниципального имущества. Депутаты не только передвинули сроки возможной приватизации объектов, на которые пока не нашлось интересантов, но и добавили три новых. Это здания свинарника и двух складов.

Изменился состав аппарата Совета города: штатные единицы сократили с десяти до шести человек. Кроме того, на бесплатной основе будут работать два председателя постоянных комиссий Совета по бюджету, налогам и экономическому развитию и по социальным вопросам Надежда Цветкова и Светлана Литвина. Это позволит к концу года сэкономить почти миллион рублей. Деньги, по словам председателя Совета Анны Дю, планируется передать мэрии на благоустройство.

Зато депутаты получили право на компенсацию за время отсутствия на основном рабочем месте. За каждый пропущенный день, который они провели на заседаниях совета, народные избранники могут получить 1000 рублей. Пользоваться или нет компенсацией, каждый депутат будет решать сам.

В этот же день всех муниципальных служащих и претендентов на такие места обязали предоставлять ссылки на свои страницы в социальных сетях.

Помимо ключевых изменений, были приняты и иные решения. Например, по увековечиванию памяти 28-й Невельской Краснознаменной дивизии. Филиал №7 Центральной библиотечной системы Сыктывкара, который располагается на улице Малышева, 14, будет носить ее имя. На стене здания появится мемориальная табличка.

Было одобрено предложение изменить порядок зачета стоимости капремонта муниципальной недвижимости, которая находится в аренде. Если раньше арендаторы могли в счет арендной платы производить только ремонтные работы, то теперь компенсировать можно и стоимость подготовки проектно-сметной документации капитального ремонта.

Большинство оставшихся вопросов носило формальный характер: изменения вносились по протесту прокуратуры или же документы приводили в соответствие с федеральным и региональным законодательством.