Сыктывкарский теплоход "Августина" "посадили" на цепь
Сыктывкарская транспортная прокуратура провела проверку на водном транспорте.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда специалисты выявили нарушения при эксплуатации теплохода, принадлежащего индивидуальному предпринимателю
Правоохранители установили, что на несамоходной барже-площадке "Августина", предназначенной для перевозки пассажиров, отсутствует леерное ограждение, а буксировка баржи-площадки проводилась запрещенным способом
В этой связи прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 11.7 (нарушение правил выпуска судна в плавание).
Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранения нарушений контролируется.
Юлия Николаева
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0