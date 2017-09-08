Сыктывкарский теплоход "Августина" "посадили" на цепь

8 сентября 2017 года, 10:35 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывкарская транспортная прокуратура провела проверку на водном транспорте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда специалисты выявили нарушения при эксплуатации теплохода, принадлежащего индивидуальному предпринимателю

Правоохранители установили, что на несамоходной барже-площадке "Августина", предназначенной для перевозки пассажиров, отсутствует леерное ограждение, а буксировка баржи-площадки проводилась запрещенным способом

В этой связи прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 11.7 (нарушение правил выпуска судна в плавание).

Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранения нарушений контролируется.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: теплоход, прокуратура, нарушение, Августина
  Рубрика: Право
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