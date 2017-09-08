Роспотребнадзор Коми закрыл колодцы в поселке Койдин

8 сентября 2017 года, 9:45 | Койгородский
Фото bryansku.ru

Питьевая вода в общественных колодцах поселка Койдин Койгородского района не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Образцы воды были взяты на исследование Роспотребнадзором Коми во время проверки администрации сельского поселения "Койдин".

До устранения нарушений колодцы закрыты, администрации вынесено предписание, исполнение которого находятся на контроле ведомства.

Отобранные образцы почвы соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Сотрудниками ведомства также были выявлены нарушения при организации и проведении профилактических мероприятий: не осуществляются противоклещевые акарицидные обработки мест массового отдыха и пребывания населения, не проводятся дератизационные мероприятия против грызунов на территории кладбищ в весенний период.

Установлены нарушения по порядку прохождения работниками администрации медицинских осмотров. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: роспотребнадзор коми, вода
  Рубрика: Экология
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:28 07.09.2017
В Коми на 1 сентября 2017 года компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт получает 6741 житель
22:42 06.09.2017
Усть-Цилемский район получил средства на выплату матпомощи пострадавшим от паводка жителям
20:01 06.09.2017
Сергей Гапликов поручил организовать качественное медобслуживание жителей труднодоступных населенных пунктов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео