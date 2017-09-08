Роспотребнадзор Коми закрыл колодцы в поселке Койдин

Питьевая вода в общественных колодцах поселка Койдин Койгородского района не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Образцы воды были взяты на исследование Роспотребнадзором Коми во время проверки администрации сельского поселения "Койдин".

До устранения нарушений колодцы закрыты, администрации вынесено предписание, исполнение которого находятся на контроле ведомства.

Отобранные образцы почвы соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Сотрудниками ведомства также были выявлены нарушения при организации и проведении профилактических мероприятий: не осуществляются противоклещевые акарицидные обработки мест массового отдыха и пребывания населения, не проводятся дератизационные мероприятия против грызунов на территории кладбищ в весенний период.

Установлены нарушения по порядку прохождения работниками администрации медицинских осмотров. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.