Четыре человека потерялись в лесах Коми 6 сентября

8 сентября 2017 года, 7:40 | Сыктывкар, Ухта, Троицко-Печорский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Четырех человек искали спасатели Коми в лесах республики.

Так, в Троицко-Печорском районе на реке Сойва пропал мужчина 1983 года рождения.

Он уехал на рыбалку за 10 км от Комсомольска-на-Печоре накануне 6 сентября с двумя товарищами.

Они пошли ушли проверять сети, а мужчину оставили у костра. Когда рыбаки вернулись, товарища в лагере не обнаружили. Самостоятельные поиски результатов не дали, потребовалась помощь спасателей.

Рано утром 7 сентября Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета Го и ЧС в составе пяти сотрудников выехал на место и нашел пропавшего. Мужчина заночевал в лесу

В Сыктывкаре 6 сентября молодая супружеская пара потерялась в районе Михайловского кордона. Мужчину 1983 и женщину 1988 года рождения благополучно вернулись домой с помощью спасателей.

В Ухте в районе 15-го километра дороги Ухта-Троицко-Печорск пропал мужчина 1952 года рождения, дозвонился в службу спасения и был обнаружен спасателями.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, лес, грибникик
  Рубрика: Происшествия
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