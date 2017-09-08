Перевозчикам запретят международные полеты за задержки чартеров
Росавиация сможет запретить авиакомпаниям, допускающим массовые задержки чартерных рейсов, выполнять международные полеты. Как сообщили "Известиям" в Минтрансе, новые правила вступят в силу с 29 октября.
Федеральное агентство воздушного транспорта также получит право отзывать у непунктуальных авиакомпаний допуски на конкретные международные маршруты. При этом ведомству рекомендовано предварительно провести обсуждение этой инициативы с перевозчиками.
Представитель Минтранса пояснил, что такие меры направлены на повышение ответственности авиаперевозчиков за качество обслуживания пассажиров.
Комиинформ
Ключевые слова: авиация
Рубрика: Право
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