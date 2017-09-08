Полиция Коми готова к обеспечению безопасности на выборах

МВД по Республике Коми готово к обеспечению безопасности при проведении единого дня голосования.

В период подготовки и проведения единого дня голосования МВД по Республике Коми совместно с правоохранительными структурами республики реализуется целый комплекс мероприятий.

Создана рабочая группа по обеспечению правопорядка и содействия избирательным комиссиям на период подготовки и проведения выборов. Также утверждены и согласованы со всеми заинтересованными ведомствами соответствующие планы по осуществлению охраны порядка в этот период.

Выборы депутатов городских и сельских поселений состоятся 10 сентября на территории 8 муниципальных образований республики (г. Инта, г.Воркута, Удорский, Усть-Куломский, Княжпогостский, Ижемский, Усть-Вымский и Троицко-Печорский районы).

Для проведения предстоящих выборов образовано 36 избирательных участков, которые будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения непосредственно в день проведения выборов вблизи избирательных участков будут нести службу дополнительные наряды ДПС. Всего для обеспечения правопорядка на избирательных участках, в период проведения Единого дня голосования, планируется задействовать около 120 сотрудников органов внутренних дел и 14 единиц автотранспорта.

До начала проведения выборов проводится комплексное обследование всех избирательных участков, в том числе на предмет антитеррористической защищенности.

Мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов взяты на особый контроль руководством МВД по Республике Коми.