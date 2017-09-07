На Коми надвигаются дожди

7 сентября 2017 года, 20:16 |
Фото Антона Пархачева

В связи с перемещением с центральных районов России обширного циклона, 8-9 сентября в южной половине Республики Коми (за исключением Удорского, Княжпогостского, Ухтинского и Троицко-Печорского районов) пройдут продолжительные дожди, местами сильные, сообщает ЦГМС Коми.

В отдельных районах сумма осадков за 12-часовой период может превысить 15-20 мм, что по количеству соответствует трети месячной нормы.

Из-за облачной погоды и дождей температурный режим будет пониженным: в течение суток ожидается от +4 до +9С.

Комиинформ

  Ключевые слова: Погода, ЦГМС, осень
  Рубрика: Погода
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