На Коми надвигаются дожди
В связи с перемещением с центральных районов России обширного циклона, 8-9 сентября в южной половине Республики Коми (за исключением Удорского, Княжпогостского, Ухтинского и Троицко-Печорского районов) пройдут продолжительные дожди, местами сильные, сообщает ЦГМС Коми.
В отдельных районах сумма осадков за 12-часовой период может превысить 15-20 мм, что по количеству соответствует трети месячной нормы.
Из-за облачной погоды и дождей температурный режим будет пониженным: в течение суток ожидается от +4 до +9С.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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