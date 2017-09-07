В "РН – Северная нефть" состоялась торжественная церемония посвящения в нефтяники участников корпоративной системы непрерывного образования "школа – вуз – предприятие" - молодых специалистов и сотрудников "РН – Северная нефть", студентов Усинского филиала УГТУ и Усинского политехнического техникума, а также школьников 10 "А" "Роснефть-класса" третьей школы, сообщает пресс-служба РН-Северная нефть.

Ни дождь, ни порывистый ветер не повлияли на настрой участников церемонии. Напротив, стали первым выдержанным испытанием, ведь нефтяное производство - удел сильных духом людей, оно должно действовать бесперебойно без скидок на погоду и время суток. Ответственность, смелость, выносливость и целеустремлённость – те качества, без которых в "нефтянке" не обойтись.

Об этом, приветствуя молодёжь, напомнили новоиспечённым и будущим нефтяникам генеральный директор "РН – Северная нефть" Владимир Шульга, первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер Георгий Дертев, заместитель генерального директора по бурению Сергей Фаткулин, начальник управления добычи нефти и газа Алексей Игнатьев, а также заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам – начальник управления по персоналу и социальным программам Сергей Кривоножкин.

Руководители предприятия поздравили молодёжь со вступлением в ряды добытчиков "чёрного золота", пожелали профессионального роста, найти применение своим знаниям, реализовать научный и творческий потенциал. Благо, на предприятии для этого созданы хорошие условия.

В этом году коллектив "РН – Северная нефть" пополнили девять молодых специалистов и сотрудников. Это – инженер отдела главного механика Наталия Игушева, операторы ДНГ ЦДНГ-3 Андрей Коротин, Сергей Носов и Сергей Замараев, оператор ДНГ ЦДНГ-1 Айдар Муллануров, сливщик-разливщик ЦППН Сергей Омельянюк, инженер управления капитального строительства Максим Сериков, ведущий геолог отдела геологического сопровождения бурения скважин Елена Котречко, машинист двигателей внутреннего сгорания цеха по эксплуатации объектов дизельной генерации Юрий Санюкович.

Кто-то из них только осваивается на производстве, кому-то уже удалось поучаствовать в корпоративных мероприятиях и даже заявить о себе. Впереди у ребят будет ещё немало шансов раскрыть свой потенциал не только в рабочем процессе, но и в социально значимой деятельности, которой славится молодёжь "РН – Северная нефть".

Проведя церемонию помазания нефтью, руководители предприятия пожелали молодым специалистам целеустремлённости и постоянного повышения мастерства, студентам и школьникам - хорошо учиться, осознанно подходить к выбору профессии, чтобы в будущем пополнить ряды нефтяников "Роснефти".

Наталия Игушева – пример эффективности корпоративной образовательной системы "школа – вуз – предприятие".

"После окончания "Роснефть-класса", - рассказывает теперь уже инженер отдела главного механика, - поступила в Кубанский государственный технический университет, окончила вуз и, как и намеревалась, вернулась в Усинск. Повезло устроиться в "РН – Северная нефть", которая стала родной ещё в годы обучения в профильном классе. Очень благодарна образовательной системе "школа – вуз – предприятие" и специалистам Общества, которые в своё время сумели меня правильно сориентировать и помогли определиться с профессией.

В финале праздника участники церемонии загадали заветные желания и выпустили в небо воздушные шары как символ сбывшихся надежд.