В Сыктывкаре пожарные и спасатели определят лучшего бегуна

Сегодня на спортивной базе "Динамо" в столице Республики Коми стартовал Чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди пожарных и спасателей. Организатором соревнований является Главное управление МЧС России по Коми, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ведомства.

Проходящее в Год гражданской обороны легкоатлетическое первенство посвящено приближающейся знаменательной дате – празднованию 85-й годовщины создания системы ГО в нашей стране. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов – пожарных и спасателей. Всего на Чемпионате представлено 7 команд пожарно-спасательных подразделений и учреждений.

Открыл соревнования начальник республиканского Главка МЧС России Александр Князев. Поздравив всех участников с началом соревнований, Александр Александрович пожелал бегунам стремительных стартов и победных финишей.

Сегодня на старт вышли участники индивидуального забега. В результате кросса среди мужчин на дистанции 5 километров победителем стал представитель команды специализированной пожарно-спасательной части ФПС по РК Анатолий Попов. Второе место занял сотрудник 2 отряда федеральной противопожарной службы по РК Степан Демьянов из Сосногорска. Почетная "бронза" завоевана также представителем СПСЧ Вадимом Васильевым.

Женщины соревновались в кроссе на дистанции 1 километр. Победительницей в индивидуальном забеге стала Юлия Антоненко, представляющая 1 отряд ФПС. "Серебро" в результате кросса завоевала представительница специализированной пожарно-спасательной части ФПС Айсулу Минехузина. "Бронза" 3 места принадлежит Анастасии Карповой из Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми.

Завтра, во второй день соревнований, командам предстоит состязаться в эстафете 4 х 400.