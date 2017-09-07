Сборная из Коми выступит на соревнованиях Общества "Динамо" по служебному биатлону

7 сентября 2017 года, 20:07 | Сыктывкар
Фото Минспорта Коми

Сборная ООГО "ВФСО "Динамо" в Республике Коми выступит на Всероссийских соревнованиях Общества "Динамо" по служебному биатлону. Об этом сообщает пресс-службаМинспорта региона.

Как пояснил начальник учебно-спортивного отделения ООГО "ВФСО "Динамо" в Республике Коми Алексей Малков, соревнования пройдут 8 и 9 сентября на территории спортивной базы "Пермские медведи" (г. Пермь).

Состязания соберут 28 команд со всей России. В составе сборной региона сотрудники МВД Республики Коми: Дарья Берестенкова, Андрей Мильков, Михаил Можегов, Денис Сидоров, Максим Когут.

Завтра, 8 сентября, спортсмены будут состязаться в кроссе 3 км с двумя огневыми рубежами. А 9 сентября состоится эстафета 4х1,5 км с двумя огневыми рубежами.

"Команда МВД сильна именно в служебном биатлоне. У спортсменов есть опыт успешных выступлений на всероссийских соревнованиях, поэтому мы, конечно, рассчитываем попасть в тройку лидеров", - рассказал Алексей Малков.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, соревнования, биатлон
  Рубрика: Спорт
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