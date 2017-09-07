Сегодня на дорогах столицы Коми в авариях пострадали двое велосипедистов. На улице Земляная сбили подростка, на "кольце" - мужчину. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара.

Первый инцидент с водителем двухколесного транспорта произошел в 16:50. Водитель-женщина 1974-го года рождения ехала на личной "Киа" по улице Земляная со стороны Малышева в сторону Печорской.

Поворачивая на Печорскую, в районе дома №28 по Земляной она наехала на 15-летнего мальчика, учащегося 8 класса одной из сыктывкарских школ.

Подросток ехал со стороны Октябрьского проспекта. В аварии он получил перелом стопы и был госпитализирован.

Второе ДТП зафиксировано дорожной полицией в 18:35 в районе "кольца". Водитель 1983-го года рождения ехал по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Катаева на автомобиле "Ниссан".

Возле дома №53 по Октябрьскому проспекту он наехал на велосипедиста 1967-го года рождения, который двигался на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с двухколесного транспорта.

У велосипедиста - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Госпитализация мужчине не потребовалась.

О водителе иномарки известно, что в течение года на территории РК его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Водительский стаж сыктывкарца - десять лет.