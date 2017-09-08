В Коми продолжает активно развиваться система рубежей контроля на автодорогах

Система видеонаблюдения на рубежах контроля позволяет полиции оперативно реагировать на правонарушения. Сейчас в столице Коми таких рубежей - 17, и их количество должно только увеличиваться. Городам республики нужно стремиться к установке камер и в подъездах жилых домов, считают в полиции.

О работе Центра оперативного управления при УМВД России по Сыктывкару правоохранители рассказали командирам и членам добровольных народных дружин перед началом семинара, который впервые прошел для них в столице Коми 7 сентября.

Как отметили в полиции, сейчас наблюдением охвачены все центральные магистрали города, выезды из него, а также территории по периметру города. Камеры здесь - не только обзорные, но и по распознаванию государственных регистрационных знаков, а также радары для определения скорости.

Как рассказал дружинникам замминистра юстиции Коми Алексей Осташов, если еще несколько лет назад в Сыктывкаре устанавливались камеры, с записи которых было невозможно не то, чтобы определить лицо, совершившее правонарушение, но даже его пол. Человек на видео различался с трудом.

Сейчас полицейские видят качественное изображение, что, конечно, дает более весомый эффект в розыске правонарушителей. В этом году с помощью камер оперативно раскрывались факты краж из гаражей, а также удавалось быстро найти виновников ДТП, сбежавших с места аварии.

Система разворачивается по всей стране, отметил А.Осташов. И сейчас в больших городах управляющие компании все чаще ставят камеры в подъездах многоквартирных жилых домов. Это также помогает оперативно задержать преступников.

"К этом нужно стремиться и нам", - подчеркнул А.Осташов.

Система с момента установки окупила себя полностью за три года. Средства, поступающие от уплаты штрафов на тех же дорогах пополняют республиканскую казну. Получается, что правонарушители сами же и "финансируют" механизмы, помогающие борьбе с правонарушениями, заметили в полиции.

"В том числе, деньги идут и на народные дружины, - добавил в ходе экскурсии А.Осташов. - Однозначно, то, что мы сейчас закупаем для дружинников светоотражающие жилеты, их часть - это средства от уплаты штрафов".

В этом году семь новых рубежей контроля появятся в Ухте, система продолжит развиваться и в Сыктывкаре.