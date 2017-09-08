Мичуринский парк лишился 90 деревьев

Сыктывкарцы встревожены вырубкой деревьев в Мичуринском парке.

Фотографии поваленных деревьев стали появляться в соцсетях.

"Родной Мичуринский парк решили вырубить окончательно", - писали некоторые из пользователей "ВКонтакте".

"Работы по вырубке деревьев проводятся в рамках благоустройства парка имени Мичурина в соответствии с разработанной проектной документацией, - рассказала "Комиинформу" заместитель начальника управления ЖКХ по вопросам экологии и охраны окружающей среды Нина Мингалёва. - В рамках подготовительных работ были обследованы все зеленые насаждения в парке. Большинство деревьев попали под вырубку в связи с неудовлетворительным состоянием – это аварийные, высокоствольные, наклоненные, с открытой корневой системой, имеющие дупла и морозобоины усыхающие деревья. Это работы, необходимые для создания безопасных условий для жителей города".

Она отметила, что часть деревьев необходимо вырубить для проведения работ по благоустройству. Например, чтобы расширить пешеходные дорожки, чтобы в будущем корневые системы деревьев не разрушили их.

"Также на двух низинных участках произведена вырубка деревьев, чтобы поднять их уровень и избавиться от заболоченности. В последующем здесь будут высажены крупномерные деревья и кустарники лиственных пород", - заверила Н.Мингалёва.

Всего в Мичуринском парке в рамках благоустройства вырублено чуть более 90 деревьев.