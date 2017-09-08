Мичуринский парк лишился 90 деревьев

8 сентября 2017 года, 8:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Сыктывкарцы встревожены вырубкой деревьев в Мичуринском парке.

Фотографии поваленных деревьев стали появляться в соцсетях.

"Родной Мичуринский парк решили вырубить окончательно", - писали некоторые из пользователей "ВКонтакте".

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"Работы по вырубке деревьев проводятся в рамках благоустройства парка имени Мичурина в соответствии с разработанной проектной документацией, - рассказала "Комиинформу" заместитель начальника управления ЖКХ по вопросам экологии и охраны окружающей среды Нина Мингалёва. - В рамках подготовительных работ были обследованы все зеленые насаждения в парке. Большинство деревьев попали под вырубку в связи с неудовлетворительным состоянием – это аварийные, высокоствольные, наклоненные, с открытой корневой системой, имеющие дупла и морозобоины усыхающие деревья. Это работы, необходимые для создания безопасных условий для жителей города".

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Она отметила, что часть деревьев необходимо вырубить для проведения работ по благоустройству. Например, чтобы расширить пешеходные дорожки, чтобы в будущем корневые системы деревьев не разрушили их.

"Также на двух низинных участках произведена вырубка деревьев, чтобы поднять их уровень и избавиться от заболоченности. В последующем здесь будут высажены крупномерные деревья и кустарники лиственных пород", - заверила Н.Мингалёва.

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Всего в Мичуринском парке в рамках благоустройства вырублено чуть более 90 деревьев.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: мичуринский парк, деревья, вырубка, благоустройство
  Рубрика: Экология
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