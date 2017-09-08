Каждый первый понедельник месяца в "Октябре" перед сыктывкарцами будут выступать известные артисты

В Центре досуга и кино "Октябрь" столицы Коми на днях стартовал новый проект "Звезды на небе". Об этом "Комиинформу" сообщили в самом культурном учреждении.

Проект организован совместно с лауреатом международных и всероссийских конкурсов, народной артисткой Коми и заслуженной артисткой России Альфией Коротаевой.

Суть его проста, пояснили в "Октябре": каждый первый понедельник месяца на сцене будут проходить концерты с участием солистов и артистов Театра оперы и балета Коми.

Первый концерт цикла посвятили старинному русскому романсу. Известные романсы, такие как "Калитка", "Отцвели хризантемы", "Только раз", "Утро туманное", "Соловей" прозвучали в исполнении Альфии Коротаевой.

Как подчеркнули в учреждении, певица заворожила слушателей голосом и мастерством исполнения. Свидетельством тому стали долгие аплодисменты, крики "браво" и много цветов. Партию рояля исполнила сыктывкарка Елена Ардуванова.

Следующая встреча проекта под названием "Тайная любовь" состоится 2 октября. Посвятят ее романсам западных композиторов. 6 ноября здесь же пройдет вечер классической оперетты "Орлиные крылья", а 4 декабря – вечер популярной песни "Я остаюсь, чтобы жить…".