На карантинном участке в селе Межадор удалось вывести картофельную нематоду

7 сентября 2017 года, 17:35 | Сысольский
Фото static.panoramio.com

На карантинном участке в селе Межадор Сысольского района удалось победить золотистую картофельную нематоду.

Как сообщает Россельхознадзор Коми, участок площадью 8 га использовался учебно-опытным хозяйством "Межадорское" в составе "Детского дома имени А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В 2009 году сотрудники ведомства обнаружили на участке карантинный объект - золотистую картофельную нематоду, после чего земля была отнесена к карантинной фитосанитарной зоне.

Контрольные обследования на протяжении последних трех лет подтвердили отсутствие картофельной нематоды. Приказом Россельхознадзора Коми от 6 сентября 2017 года карантинная зона упразднена.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: россельхознадзор коми, нематода
  Рубрика: Экология
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