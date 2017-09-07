Коми получит федеральную субсидию на создание условий для обучения инвалидов

7 сентября 2017 года, 17:12 |
фото Ярославы Пархачевой

Республика Коми получит федеральную субсидию на создание условий для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря победе в конкурсе Министерства образования и науки России, Республика Коми получит федеральную субсидию на 2018 год для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Работа по участию в конкурсе проводилась по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова.

В регион из федерального бюджета поступит более 2,2 миллионов рублей. Средства будут направлены на профориентационную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в общеобразовательных школах Республики Коми, сопровождение их инклюзивного обучения, на социокультурную реабилитацию обучающихся, развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения, реализацию программ дистанционного обучения и содействие в трудоустройстве.

В Министерстве образования, науки и молодёжной политики Республики Коми отметили, что обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как по индивидуальным программам, так и совместно с другими обучающимися.

Методическую и информационную поддержку развития региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми обеспечит базовая профессиональная образовательная организация на базе ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи".

Напомним, вопросы активизации участия региона в реализации федеральных проектов поднимались в мае на рабочей встрече главы республики Сергея Гапликова и министра образования и науки России Ольги Васильевой. Ранее Сергей Гапликов поставил задачу перед органами исполнительной власти региона по привлечению в республику федеральных средств. При содействии Министерства образования и науки России в 2017 году республика получила на развитие отрасли из федерального бюджета дополнительно 582,9 млн рублей. Средства направлены на строительство и ремонт школ, создание технопарка, повышение качества образования, развитие системы независимой оценки качества образования, обеспечение жильём молодых семей, реализацию мероприятий госпрограммы "Доступная среда".

Комиинформ

  Ключевые слова: инвалиды
  Рубрика: Общество
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