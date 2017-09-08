Коми республиканское общество охотников и рыболовов лишилось угодий в восьми районах республики

8 сентября 2017 года, 11:03 | Ижемский, Воркута, Корткеросский, Прилузский, Усть-Цилемский, Сосногорск
Фото Ярославы Пархачевой

Коми республиканское общество охотников и рыболовов лишилось права долгосрочного пользования животным миром в охотхозяйствах Ухтинского, Прилузского, Корткеросского, Воркутинского, Ижемского, Удорского, Сосногорского и Усть-Цилемского районов. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме республики.

Общество осуществляет охотхозяйственную деятельность в республике на основании нескольких долгосрочных лицензий, а в перечисленных районах площадь угодий превышает установленный лимит для одного района – 500 тыс.га.

В период с 2012 по 2017 годы Коми республиканское общество охотников и рыболовов не воспользовалось правом на заключение охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона, так как при этом необходимо было бы уплатить в доход государства по 10 рублей за 1 га.

10 августа 2017 года вступили в силу поправки в Федеральный закон №209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно п. 9 ст.71 этого закона и некоторых подзаконных актов, право долгосрочного пользования животным миром, предусмотренное долгосрочными лицензиями РОО "Коми республиканское общество охотников и рыболовов" в охотхозяйствах Ухтинского, Прилузского, Корткеросского, Воркутинского, Ижемского, Удорского, Сосногорского и Усть-Цилемского районов прекращается.

Площади территорий охотхозяйств КРООиР в указанных районах с 11 августа 2017 года перешли в категорию общедоступных охотничьих угодий.

В целях более полного освоения лимита добычи охотничьих ресурсов (лоси, медведи), квоты их добычи, предусмотренные "Коми республиканскому обществу охотников и рыболовов" в муниципальных образованиях, переведены в общедоступные охотничьи угодья (Указ Главы РК от 06.09.2017 №88).

Заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов жители республики могут подавать в ГКУ РК "Охотнадзор", городские и районные комитеты по охране окружающей среды Минпрома Коми, МФЦ или на портале Госуслуги (pgu.rkomi.ru).

Геня Джавршян

  Ключевые слова: охотхозяйства, Коми республиканское общество охотников и рыболовов
  Рубрика: Экология
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:09 08.09.2017
За жестокое убийство бездомной кошки житель Печоры пойдет под суд
16:33 07.09.2017
На карантинном участке в селе Межадор удалось вывести картофельную нематоду
16:07 07.09.2017
Японские волонтеры благоустраивали нацпарк "Югыд ва"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео