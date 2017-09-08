Коми республиканское общество охотников и рыболовов лишилось угодий в восьми районах республики

Коми республиканское общество охотников и рыболовов лишилось права долгосрочного пользования животным миром в охотхозяйствах Ухтинского, Прилузского, Корткеросского, Воркутинского, Ижемского, Удорского, Сосногорского и Усть-Цилемского районов. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минпроме республики.

Общество осуществляет охотхозяйственную деятельность в республике на основании нескольких долгосрочных лицензий, а в перечисленных районах площадь угодий превышает установленный лимит для одного района – 500 тыс.га.

В период с 2012 по 2017 годы Коми республиканское общество охотников и рыболовов не воспользовалось правом на заключение охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона, так как при этом необходимо было бы уплатить в доход государства по 10 рублей за 1 га.

10 августа 2017 года вступили в силу поправки в Федеральный закон №209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно п. 9 ст.71 этого закона и некоторых подзаконных актов, право долгосрочного пользования животным миром, предусмотренное долгосрочными лицензиями РОО "Коми республиканское общество охотников и рыболовов" в охотхозяйствах Ухтинского, Прилузского, Корткеросского, Воркутинского, Ижемского, Удорского, Сосногорского и Усть-Цилемского районов прекращается.

Площади территорий охотхозяйств КРООиР в указанных районах с 11 августа 2017 года перешли в категорию общедоступных охотничьих угодий.

В целях более полного освоения лимита добычи охотничьих ресурсов (лоси, медведи), квоты их добычи, предусмотренные "Коми республиканскому обществу охотников и рыболовов" в муниципальных образованиях, переведены в общедоступные охотничьи угодья (Указ Главы РК от 06.09.2017 №88).

Заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов жители республики могут подавать в ГКУ РК "Охотнадзор", городские и районные комитеты по охране окружающей среды Минпрома Коми, МФЦ или на портале Госуслуги (pgu.rkomi.ru).