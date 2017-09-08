В рамках "Народного бюджета" в Мохче благоустроили начальную школу

В рамках "Народного бюджета" в Мохче Ижемского района Коми благоустроили начальную школу №7. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации муниципалитета.

Благоустройство школы - это первый из шести проектов в районе, который воплотили в жизнь в рамках программы "Народный бюджет-2017".

Суть его в том, что сельское учреждение оборудовали новой сантехникой, водонагревателями, пожарной сигнализацией и электрическими конвекторами.

Все новшества соответствуют требованиям, предъявляемым к организации учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, подчеркнули в администрации. Самим ремонтными работами занимались родители учащихся, которые сами когда-то учились в этой же школе.

Проект обошелся в 600 тысяч рублей. Финансировался он из республиканского и местного бюджетов.

Как отметила директор школы Любовь Семяшкина, инициативу на общем школьном собрании поддержали большинство родителей, которые делали ремонт "на совесть".

*** Проект "Народный бюджет" инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.