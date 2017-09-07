Японские волонтеры благоустроивали нацпарк "Югыд ва"

7 сентября 2017 года, 17:00 | Инта, Печора, Вуктыл
Фото нацпарка Югыд ва

На базе Сана Вож национального парка "Югыд ва" в течение недели проходил русско-японский волонтерский лагерь. В состав группы вошли двое ребят из России и четверо из Японии.

Причина, по которой волонтеры выбрали "Югыд ва" - уникальная природа, Урал и бесценный опыт жизни в другой стране. Участник из Японии Йо приезжает в парк уже второй раз. В первый раз он был в составе русско-японского лагеря, проходившего весной этого года. Другой участник Джун уже более двух лет изучает русский язык. Также в составе группы был молодой человек из России - Павел, который в качестве переводчика помогал окружающим преодолевать языковой барьер.

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Целью этой поездки стало обустройство баз Сана Вож и бывшей базы геологов Желанная. Ребята убирали мусор, прокладывали кабель для электричества, занимались заготовкой дров.

Помимо работы они посетили достопримечательности Урала: останцы Каменная баба и Каменный дед, гроты, совершили восхождение на гору Варсанофьева.

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Во время одной из прогулок волонтеры нашли поляну с черникой. Гости из страны восходящего солнца впервые в жизни пробовали эти ягоды и с огромным удовольствием собрали небольшой урожай, который сразу же и съели по пути до Сана Вожа. На другой день волонтеры вместе с работником парка сходили за урожаем маслят. Собранные грибы были съедены за совместным ужином.

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Почти под конец лагеря молодые люди из Японии устроили для всех кулинарный подарок – приготовили рис с карри.

Как отметила директор Интинского филиала Ольга Буга, погода радовала теплом, только под конец пришло небольшое похолодание, но и оно было украшено звездным небом. Пресс-секретарь парка Ксения Стеценко показала ребятам Полярную звезду, созвездия Большой и Малой медведицы.

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Для волонтеров эта поездка стала одним из самых ярких событий этого лета. Они получили бесценный опыт, погрузились в другую культуру, поработали на благо национального парка. По приезду домой, несомненно, будут рассказывать об этой поездке и, кто знает, может в следующем году снова приедут и проведут еще одну незабываемую неделю на территории национального парка "Югыд ва".

Комиинформ

  Ключевые слова: Сана Вож, русско-японский лагерь, Нацпарк Югыд ва, волонтеры, благоустройство
  Рубрика: Экология
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