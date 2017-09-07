В ряды ДНД Сыктывкара не берут судимых, алкоголиков и наркоманов

В ряды добровольной народной дружины Сыктывкара не берут судимых, алкоголиков и наркоманов. ДНД в столице Коми была организована в 2012-м году. За это время в ее ряды вступило более полусотни человек.

Об этом в ходе совещания для командиров ДНД рассказал командир Сыктывкарской добровольной народной дружины Сергей Кравченко.

Дружинников принимают в ряды общественной организации по личному заявлению, после заполнения анкеты и проверки в структурах МВД.

Обучением сыктывкарских дружинников занимается Центр профподготовки при МВД по Коми. В качестве дружинников к охране общественного порядка в столице Коми привлечены казаки, студенты, а также общественники группы "Гражданский патруль".

Сейчас организация проходит процесс официальной регистрации в качестве юрлица.

По словам С.Кравченко, для вступления в ДНД есть некоторые препятствия. Так, например, несмотря на то, что структура является общественной и в ее ряды вступают добровольно, дружинниками не могут стать ранее судимые лица с непогашенной судимостью, а также лица, состоящие на учете психиатров и наркологов.

За 8 месяцев этого года дружинники Сыктывкара выходили в совместные рейды с правоохранителями более 400 раз и помогли выявить более 900 административных правонарушений. Активно сработали дружинники при поиске лиц, распространяющих в виде "закладок" наркотические вещества по городу.