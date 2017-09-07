В Единый день голосования "Комиэнерго" обеспечит надежное электроснабжение 36 избирательных участков

7 сентября 2017 года, 15:56 | Сыктывкар
Фото Комиэнерго

10 сентября в Единый день голосования филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" обеспечит надежное электроснабжение избирательных участков, которые будут работать в 8 муниципальных образованиях Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в компании, в филиале будет действовать особый режим работы: за энергообъектами и электрическими сетями будет вестись повышенный контроль, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. В зоне ответственности филиала "Комиэнерго" — 36 избирательный участок.

Для обеспечения надежности электроснабжения избирательных участков определены резервные схемы электроснабжения, порядок оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, в районах проведения выборов приведены в готовность 16 передвижных резервных источников электроснабжения общей мощностью 1790 кВт.

Также в день выборов и на весь период подсчета голосов в зоне ответственности филиала будет организовано дополнительное дежурство оперативного и ремонтного персонала. Проведены внеплановые обследования воздушных линий и трансформаторных подстанций, проверена надежность схем электроснабжения.

Приняты меры по усилению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов. Налажена организация взаимодействия и экстренная связь с органами внутренних дел, ГО и ЧС и местного самоуправления.

Телефон Единой горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52. Телефон горячей линии филиала "Комиэнерго": 8-800-250-17-00.

10 сентября, в Единый день голосования, жителям Республики Коми предстоит выбрать депутатов Советов муниципальных образований, городских и сельских поселений.

Комиинформ

  Ключевые слова: комиэнерго, выборы
  Рубрика: Общество
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