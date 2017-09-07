На Удоре ертомские деревни "влились" в поселок Благоево

В Удорском районе депутаты проголосовали за объединение сельского поселения "Ертом" с городским поселением "Благоево".

Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, слияние поселений связано с оптимизацией бюджетных расходов.

"Сельское поселение "Ертом" стало малочисленным, сейчас там проживает всего около 150 человек, - пояснил он. – В Благоево живет около 2 600 жителей. Два поселения имеют общую границу, их разделяет около 28 километров. Большинство жителей Ертома получили квартиры в Благоево, а ертомские жилища используют как дачные дома. Слияние поселений позволит нам сократить расходы на содержание сельских администраций. Сумма небольшая, но для района значимая".

Помимо этого, депутаты приняли еще несколько важных решений. В частности, в соответствии с федеральным законодательством утвердили изменения в Устав района, согласно которым должность руководителя муниципалитета будет звучать "глава-руководитель администрации". Как и прежде, он будет избран на конкурсной основе и принят Советом района по контракту на пять лет.

Должность "Глава муниципального района – председателя Совета муниципального района" сокращена до "председателя Совета". Он, как и прежде, будет работать на непостоянной основе.

Новая структура будет действовать либо со следующего созыва Совета депутатов, либо при досрочном сложении полномочий действующего председателя Совета.

Кроме того, решением Совета три квартиры во вновь построенном доме в Усогорске по ул. Советская, д.27 были переданы поселению Благоево в соответствии с федеральной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Народные избранники одобрили решение муниципалитета издавать с октября 2017 года информационный вестник, где будут печататься нормативно-правовые акты.