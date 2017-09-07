Воркутинские грибники упустили лодку и застряли в лесу

Спасатели Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС эвакуировали из леса любителей тихой охоты.

Сообщение о происшествии поступило в службу 5 сентября. Женщина и мужчина 1972 г.р сплавлялись по реке Уса в район станции Пышор на резиновой лодке. Супруги должны были вернуться 3 сентября домой, но спустя два дня на связь не вышли.

Спасатели выехали в район поиска и обнаружили пострадавших на левом берегу реки Усы. Со слов пострадавших выяснилось, что они остановились 3 сентября на левом берегу реки, чтобы собрать грибы, лодку оставили на берегу. Пока искали грибы, заблудились, а когда выбрались к реке, лодку не обнаружили.

Супружескую пару домой доставили спасатели.