Инфляция существенно отклонилась от цели

Годовая инфляция РФ отклонилась от целевого уровня Центробанка и составляет 3,3% по данным Минэкономразвития на август, сообщил глава экономического ведомства Максим Орешкин в интервью "Известиям".

"Последние данные по августу — это не только дефляция на полпроцента. Это годовая инфляция на уровне 3,3%. Это является существенным отклонением от целевого уровня Центрального банка в 4%", — отметил министр.

Он подчеркнул, что для экономики страны важен не уровень инфляции, а устойчивость и стабильность этого показателя, и теперь перед Банком России стоит задача удерживать инфляцию около целевого уровня. "Я думаю, команда Центробанка с этим справится и уже в ближайшие кварталы мы увидим возвращение инфляции к целевому индикатору 4%", — заверил глава Минэкономразвития.