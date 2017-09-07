Валентина Жиделева: "Личное страхование дружинников должно стать первой поправкой в действующий закон"

Личное страхование народных дружинников должно стать первой поправкой в действующий закон "О народных дружинах".

Такое мнение перед семинаром для командиров ДНД в Сыктывкаре высказала зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева, комментируя инициативы, которые предстоит обсудить парламентариям по этой теме.

Госсовет Коми продолжает держать на контроле вопросы формирования добровольных народных дружин. Сейчас нормативно-правовая база, регламентирующая их деятельность, практически сформирована. Дружины созданы во всех городах и районах Коми.

"Обсуждая тему с Минюстом и МВД, мы видим, что есть вопросы, которые еще требуют решения, - подчеркнула В.Жиделева. - Например, личное страхование народных дружинников, которое должно стать одной из первых поправок в действующий закон. Это очень нужно для тех, кто занимается этой важной работой. Убеждать в этом кого-то нет особой необходимости".

Решив этот вопрос, власти защитят общественников и привлекут в ряды ДНД инициативных людей, особенно - молодых.

Между тем, добавила вице-спикер регионального парламента, в Госсовет продолжают поступать разные инициативы, регламентирующие деятельность дружинников.

Так, например, обсуждается форма членов ДНД. "Те же казаки просили у нас, чтобы им разрешили выходить в рейды в их форме и без тех жилетов, которые сегодня по закону обязательны. Будем смотреть", - сказала В.Жиделева, добавив, что за каждой инициативой в любом случае стоит бюджет.

"Бюджет следующего года мы будем формировать уже сегодня, поэтому все следует взвешивать и балансировать с имеющимися ресурсами", - отметила В.Жиделева.