Полицейские разыскивают интернет-мошенников, которые лишили семью из Эжвы отдыха в Абхазии

В полицию Сыктывкара поступило сообщение от мужчины 1978 года рождения, который рассказал, что его семью обманули мошенники на сумму 52 тысячи 800 рублей.

В ходе проверки установлено, что супружеская пара подыскала в интернете предложение о продаже путевок в санаторий "Багрипш" в Республике Абхазия. Эжвинцы вступили в переписку с представителем туроператора. Оказалось, что в случае полной оплаты путевок фирма-распространитель делает скидку в размере 30% от стоимости тура. В результате проживание в санатории для четырех членов семьи обошлось намного дешевле, чем предлагали другие агенты.

После супруги решили связаться с представителем санатория, с которым общались по переписке. Однако ни один из телефонов, указанных на сайте курорта, не отвечал. Несмотря на это, эжвинцы распечатали полученный по интернету договор и реквизиты для перечисления денег. Оплатив путевки на сумму 52 500 рублей, семья выехала в Абхазию.

По прибытию на место сыктывкарцы узнали, что в санатории о перечислении денег ничего не знают, а стоимость отдыха и пребывания на самом деле намного выше названной суммы. Супругам ничего не оставалось, как заново приобретать путевки на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Коми предупреждает: желанием сэкономить на расходах активно пользуются мошенники. Злоумышленники продают гражданам несуществующие авиа- и ж/д билеты, сдают в аренду выдуманное жилье, о чем потерпевшие узнают зачастую уже в день отъезда или по прибытии на место.

Полиция Коми призывает граждан быть бдительными. Старайтесь расплачиваться банковскими переводами через удобные онлайн-сервисы. Так без всяких расписок можно доказать оплату услуг.