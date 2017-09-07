Юрий Карабут: "Юноши - сила народных дружин, девушки в командах нужны для моральной поддержки"

7 сентября 2017 года, 14:20 |
Фото Антона Пархачёва

Помощь общественников при профилактике и выявлении правонарушений в Коми бесценна. Отрадно, что в регионе есть неравнодушные граждане, которые участвуют в деятельности добровольных народных дружин.

Такую мысль выразил перед началом обучающего семинара для дружинников в Сыктывкаре замначальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления МВД по Коми Юрий Карабут.

"Главное, чтобы люди ощутили, что в их деятельности есть заинтересованность и уже после сегодняшнего обучения на местах командиры провели воспитательную работу и привлекли в свои ряды больше дружинников", - отметил Ю.Карабут.

В этом полугодии по республике более 1,5 тысяч правонарушений выявлено с помощью народных дружинников. Две трети из них приходятся на Сыктывкар, где дружина очень активна, в том числе и из казаков в Эжве.

Довольно активна дружина и в Сосногорске. По численности она меньше, зато результаты дает соизмеримые с Сыктывкаром.

Кроме того, ДНД оказывают полиции существенную профилактическую помощь. Дружинники зачастую преподносят населению правовые знания о том, что те или иные действия являются правонарушениями и наказываются законом.

Как отметил Ю.Карабут, в дружины активно идут как юноши, так и девушки. Первые являются "силой" команды, вторые больше нужны для "моральной поддержки". Однако в ДНД принимают и тех, и других, заметили в полиции.

Сейчас в законодательных органах власти активно прорабатывают вопрос материального стимулирования дружин, раскрывших преступления и правонарушения.

Ярослава Пархачёва

  Рубрика: Право
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