Антимонопольная служба Коми потребовала от совета Печоры прекратить нарушение законодательства на рынке ритуальных услуг

7 сентября 2017 года, 13:10 | Печора
Фото Антона Пархачёва

В Коми УФАС обратился печорский предприниматель с просьбой рассмотреть негативную ситуацию, складывающуюся на рынках похоронных услуг города Печоры.

По результатам рассмотрения заявления установлено, что Советом ГП "Печора" принят правовой акт, определяющий порядок организации ритуальных услуг и содержания мест погребения в Печоре. В соответствии с этим актом общественные кладбища на территории Печоры переданы в полное ведение коммерческой организации - МУП "Ритуал", в том числе, в части выделения земельных участков под захоронение, регистрации и контроля захоронений, ведения архивных фондов захоронений.

В силу действующего законодательства эти функции относятся к ведению органов местного самоуправления. Наделение МУПа административными функциями на ритуальном рынке создает для него преимущественные условия по отношению к его конкурентам, осуществляющим свою деятельность на том же рынке услуг, отметили в УФАС.

"На деле получается, что с одной стороны МУП оказывает населению платные услуги по захоронению, а с другой выдает разрешения на захоронения своим же конкурентам и контролирует их деятельность. Нетрудно догадаться, в чью пользу могут приниматься решения.Такая схема противоречит антимонопольному законодательству", - подчеркнули в ведомстве.

Совету ГП "Печора" выдано предупреждение о приведении своего акта в соответствие с Законом о защите конкуренции.

Комиинформ

  Ключевые слова: УФАС
  Рубрика: Право
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