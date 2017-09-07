В Сыктывкаре демонтировали несколько незаконных гаражей.

Как пояснили в сыктывкарской мэрии, речь идёт о незаконно установленных гаражах, расположенных в районе дома №355 по улице Тентюковской.

В ходе рейда было демонтировано три незаконно размещенных объекта, материальные ценности описаны, произведена их фотофиксация и вместе с гаражами переданы на ответственное хранение подрядной организации.

Планомерная работа по выявлению и демонтажу незаконно установленных гаражей по Сыктывкару продолжится. Все расходы по демонтажу, хранению гаражей и ценных вещей несут собственники.

Рейд проводился совместно со специалистами МЧС Центроспасс по г.Сыктывкару, уполномоченным УМВД России по г.Сыктывкару.

*** Работа проводится согласно Постановлению главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.12.2015 № 12/4081 "Об утверждении Порядка освобождения земельных участков от самовольно размещенных объектов на территории МО ГО "Сыктывкар".