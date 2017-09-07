Алексей Осташов: "Важно донести до народных дружинников, что их служба нужна полиции"

Важно донести до действующих и потенциальных народных дружинников, что их служба нужна полиции. Такую мысль выразил на пресс-подходе перед обучающим семинаром для командиров ДНД первый замминистра юстиции Коми Алексей Осташов. Правоохранители готовы взаимодействовать с дружинниками при охране общественного порядка.

"Цель семинара - поделиться положительным опытом в организации народных дружин, обсудить имеющиеся проблемы, обучить дружинников чему-то новому, рассказать об изменениях в законодательстве, обсудить возможные схемы работы", - отметил он.

Тем не менее, полицейские - не сторонники того, чтобы общественники несли службу самостоятельно. В первую очередь, как прописано в федеральном законе, это должны обеспечивать органы внутренних дел.

Дружинники же "прикрепляются" к группам полицейских, патрулирующих территории городов и районов. Преимущественно, в вечернее и ночное время.

Как пояснил дружинник Сыктывкара Глеб Рубцов, на смены в рейды он выходит каждую пятницу и субботу и дежурит с полицией, в основном, ночью. Пока из стимулирующих моментов в столице Коми, рассказал сыктывкарец, предусмотрена только компенсация за проезд к месту службы в общественном транспорте и бесплатное посещение бассейна раз в неделю.

"Конечно, поддержку хотелось бы получать более существенную, в том числе и материальную", - отметил Г.Рубцов, общаясь с журналистами. Вопросы стимулирования ДНД еще только предстоит рассмотреть Госсовету региона.

В этом полугодии по республике более 1,5 тысяч правонарушений выявлено с помощью ДНД. Командиры и сотрудники районных администраций приготовили предложения для изменения в региональное законодательство по льготам и компенсациям для народных дружинников, добавил А.Осташов.

Напомним, сегодня в столице Коми обучают народных дружинников. На базе Управления МВД по Сыктывкару открылся обучающий семинар для командиров народных дружин и должностных лиц, курирующих эту деятельность в муниципалитетах республики.Такое мероприятие проходит в регионе впервые.