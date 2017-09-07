За равноправие: в Сыктывкаре мужчина угнал женский велосипед

Полицейские Сыктывкара разыскивают подозреваемого в краже женского велосипеда из подъезда дома по Сысольскому шоссе, 17/1.

Установлено, что молодой человек, путем повреждения противоугонного устройства, похитил велосипед марки "Stels Miss 8800" стоимостью 10 тысяч рублей. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

По подозрению в совершении кражи разыскивается мужчина, которому на вид 30-35 лет, среднего роста. Был одет в коричневую толстовку со светлой полосой на груди и узором на левом плече, голубые джинсы и темные кроссовки. На голове бейсболка коричневого цвета.

Всем, кому что-либо известно о данном факте, личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02 (дежурная часть) или 28-26-86 (уголовный розыск).