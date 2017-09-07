В аэропорту Воркуты сняли с авиарейса двух нетрезвых пассажиров

7 сентября 2017 года, 12:39 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В аэропорту Воркуты сняли с авиарейса двух нетрезвых пассажиров.

Как сообщили "Комиинформу" в УТ МВД России по СЗФО, сотрудникам Воркутинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера аэропорта "Воркута" о том, что у выхода на посадку к вертолету находятся пассажиры в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины в возрасте 36 и 30 лет вели себя недостойно, оскорбляя окружающих. В результате граждан сняли с авиарейса.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность".

Возбуждено административное производство.

Уважаемые пассажиры! Сотрудники транспортной полиции напоминают, что категорически запрещено распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах, в том числе в аэропорту. Также запрещено и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. В противном случае к правонарушителям будут применяться меры административного воздействия.

Комиинформ

  Рубрика: Происшествия
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