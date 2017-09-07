В столице Коми приступили к обучению народных дружинников

7 сентября 2017 года, 12:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В столице Коми приступили к обучению народных дружинников. Сегодня с утра на базе Управления МВД по Сыктывкару открылся обучающий семинар для командиров народных дружин и должностных лиц, курирующих эту деятельность в муниципалитетах республики.Такое мероприятие проходит в регионе впервые.

Добровольные народные дружины работают во всех городах и районах республики. У дружинников накопилось немало вопросов к полицейским и законодателям.

Инициативы и предложения относительно деятельности этой общественной структуры поступают и в Госсовет региона. Все эти моменты проговорят сегодня в ходе семинара.

Как отметил на его открытии первый замминистра юстиции Коми Алексей Осташов, главное сегодня - это живое общение участников семинара по наиболее проблемным вопросам, возникающим на территории каждого муниципалитета.

Здесь же дружинники смогут поделиться наработанным опытом, обменяться телефонами и сотрудничать и в дальнейшем.

Программа семинара насыщенная. Дружинникам расскажут о промежуточных итогах работы ДНД в муниципалитетах, укрепят их правовые знания, еще раз проговорят с ними их права и обязанности.

На мастер-классах дружинникам также расскажут о мерах личной безопасности в рейдах, правилах оказания первой медпомощи пострадавшим, а также способах повышения психологической устойчивости личности дружинника в экстремальных и конфликтных ситуациях.

Один из важнейших вопросов - меры стимулирования дружинников за их добровольную общественную деятельность. Пока в каждом муниципалитете региона он решается по-разному.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: статистика, образование, МВД, коми, законодательство, днд, Госсовет
  Рубрика: Право
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