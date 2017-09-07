Изменится организация дорожного движения на территории Кардиологического диспансера в Сыктывкаре
7 сентября 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Изменится организация дорожного движения на территории Кардиологического диспансера в Сыктывкаре, сообщает мэрия.
В целях обеспечения своевременного въезда спецавтотранспорта (в том числе автомобилей скорой медицинской помощи) на территорию Кардиологического диспансера, расположенного по адресу ул. Маркова, д. № 1, на территории учреждения будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор.
Изменения вступят в силу 1 октября 2017 года.
Комиинформ
Рубрика: Право
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми