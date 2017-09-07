Изменится организация дорожного движения на территории Кардиологического диспансера в Сыктывкаре

В целях обеспечения своевременного въезда спецавтотранспорта (в том числе автомобилей скорой медицинской помощи) на территорию Кардиологического диспансера, расположенного по адресу ул. Маркова, д. № 1, на территории учреждения будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор.

Комиинформ

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.



Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору