Изменится организация дорожного движения на территории Кардиологического диспансера в Сыктывкаре

7 сентября 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Изменится организация дорожного движения на территории Кардиологического диспансера в Сыктывкаре, сообщает мэрия.

В целях обеспечения своевременного въезда спецавтотранспорта (в том числе автомобилей скорой медицинской помощи) на территорию Кардиологического диспансера, расположенного по адресу ул. Маркова, д. № 1, на территории учреждения будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор.

Изменения вступят в силу 1 октября 2017 года.

Комиинформ

  Ключевые слова: дороги, транспорт
  Рубрика: Право
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