ТСЖ и ЖСК Сыктывкара могут уже сейчас подключать дома к отоплению

Товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы Сыктывкара могут уже сейчас подключаться к отопительной системе при отсутствии задолженностей и наличии паспортов готовности, информирует мэрия.

Для подключения им необходимо подать заявку в филиал "Коми" ПАО "Т-Плюс".

Весь остальной жилфонд сможет подключаться к теплу при установлении среднесуточной температуры воздуха 8 градусов Цельсия в течении пяти дней подряд.

Напомним, все социальные объекты Сыктывкара уже подключены к отоплению.