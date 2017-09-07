ТСЖ и ЖСК Сыктывкара могут уже сейчас подключать дома к отоплению
7 сентября 2017 года, 11:20 | Сыктывкар
Товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы Сыктывкара могут уже сейчас подключаться к отопительной системе при отсутствии задолженностей и наличии паспортов готовности, информирует мэрия.
Для подключения им необходимо подать заявку в филиал "Коми" ПАО "Т-Плюс".
Весь остальной жилфонд сможет подключаться к теплу при установлении среднесуточной температуры воздуха 8 градусов Цельсия в течении пяти дней подряд.
Напомним, все социальные объекты Сыктывкара уже подключены к отоплению.
Комиинформ
Ключевые слова: отопление
Рубрика: Общество
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