Уникальное захоронение остатков девонских позвоночных и растений обнаружили геологи из Сыктывкара и Санкт-Петербурга

Уникальное захоронение остатков девонских позвоночных и растений обнаружено в ходе совместных полевых исследований Института геологии КНЦ УрО РАН и Санкт-Петербургского государственного университета на Северном Тимане.

Как сообщил "Комиинформу" начальник геологического отряда, палеонтолог П. Безносов, окаменелости были найдены в непосредственной близости от водопада на реке Суле, в маломощном линзовидном прослое углистых сланцев, заключенном между многометровыми толщами базальтов.

"Мы приехали на Северный Тиман, чтобы изучить надбазальтовую часть разреза – то, что накапливалось поверх базальтов в позднедевонском море, после того, как вулканическая активность в этом регионе сошла на нет, - пояснил он. - В последний день перед отъездом мы решили прогуляться вдоль выходов базальтов, чтобы осмотреть их и наткнулись на интересный объект, который с палеонтологической точки зрения оказался гораздо богаче той толщи, которую мы приехали изучать. Примечательно, что ни сам объект, ни состав обнаруженной нами ихтиофауны данного временного интервала науке ранее известен не был".

По словам ученого, около 380 млн. лет назад вследствие активизации тектонических процессов из глубинных разломов на дне мелководного девонского моря периодически изливались огромные объемы лав. Обнаруженный костеносный прослой сформировался за относительно короткий отрезок времени, разделявший два таких излияния.

Уникальность находки заключается в ее интересном месторасположении. Кости захоронились в углях, а угли – в базальтах, при том, что обычно в базальте, который является застывшей лавой, палеонтологических остатков не бывает. Бурые угли, в которых содержатся окаменевшие кости, являются одними из древнейших на нашей планете горючих полезных ископаемых, образованных остатками плауновидных растений

Толщина костеносного прослоя составляет всего 30 см, а длина – около 50-ти метров. Это говорит о том, что с геологической точки зрения слой сформировался почти мгновенно.

Позвоночные в собранной здесь палеонтологической коллекции представлены как отдельными зубами и чешуями, так и крупными фрагментами черепов и других частей скелета нескольких видов лопастеперых рыб.

"Новый материал существенно дополняет сведения о тиманской биоте того далекого времени, - пояснил П. Безносов. - Ранее из одновозрастных отложений региона были известны лишь неопределимые остатки растений и редкие фрагментированные пластины бесчелюстных и панцирных рыб с берегов р. Белой. В геологии намного точнее можно определить возраст по палеонтологическим остаткам. У нас достаточно большая коллекция набралась – и позвоночные, и растения, надеюсь, в ходе лабораторных исследований будут обнаружены еще и споры. Что касается найденных нами достаточно крупных фрагментов черепов, то, очевидно, что часть из них принадлежит остеолипиформным кистеперым - группе рыб, которые дали начало всем четырехногим позвоночным (тетраподам), впоследствии вышедшим на сушу".

В ближайшее время находки будут отпрепарированы и займут место в экспозиции палеонтологического зала Геологического музея имени А.А. Чернова, который будет открыт в следующем году.