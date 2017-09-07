Финно-угорский центр России выпустил фильм о коми

К 96-летию образования Республики Коми филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" завершил создание этнографического фильма "Коми. Наследники древних традиций". Его презентация состоится в Сыктывкаре в октябре в рамках программы Дней родственных финно-угорских народов.

Съёмки материалов проходили с 2013 года и охватили Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Куломский, Корткеросский, Удорский, Троицко-Печорский, Интинский, Воркутинский районы Республики Коми. Фильм представляет широкую панораму этнотуристического потенциала региона: зритель не только насладится прекрасными видами разных уголков республики, но и примет интерактивное участие в крупных культурных мероприятиях: Празднике охотника в Троицко-Печорском районе, фестивале лыжного спорта "Лямпиада" и кузнечного дела "Кöрт Айка" в Корткеросском районе.

Герои фильма – мастера, учёные, общественники, деятели культуры и обычные жители сёл и деревень. В кадре – молодые представители коми народа и взрослое поколение. Воспоминаниями о детстве делятся народный поэт Республики Коми Владимир Тимин, первая коми женщина-прозаик, член Союза писателей России, народный писатель Республики Коми Нина Куратова, коми литератор Нина Обрезкова.

Фильм демонстрирует, как в наши дни сохраняются и развиваются традиционные промыслы, ремёсла, виды рукоделия коми народа, как, несмотря на глобализационные процессы, информатизацию общества и рост городов, люди тянутся к природе, родным истокам. И сегодня пользуются популярностью охотничьи лыжи, изготовленные Анатолием Поповым из Корткеросского района. Древним технологиям гончарного дела успешно обучает молодых народный мастер России Валерий Торопов. Изучает и воссоздаёт узорное вязание разных районов республики умелица Зинаида Майорова. Прививают интерес школьников к родному краю известные краеведы Анатолий Смилингис и Людмила Королёва.

Экспертом в создании фильма выступила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора этнографии Института языка и литературы КНЦ УрО РАН Ирина Ильина. Исследователь уже не первый раз участвует в информационно-издательских проектах Центра как консультант и автор статей.

Закадровый текст озвучил известный диктор и телеведущий Андрей Стакионис.

Отметим, что "Коми. Наследники древних традиций" – 15-я работа в коллекции этнографических документальных фильмов Финно-угорского культурного центра России. Ранее были созданы фильмы об этнокультурном наследии бесермян, води, ижоры, ингерманландских финнов, карелов, коми-пермяков, ливов, манси, мари, мордвы, сето, удмуртов, ханты, эстонцев Крыма.