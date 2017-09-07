В Прилузье неизвестные подожгли магазин

Вечером 6 сентября в Прилузском районе, деревне Лихачевская, загорелся продовольственный магазин.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике, в 23:25 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение об инциденте по улице Центральная.

Пожарные подразделения республиканской и федеральной противопожарной службы прибыли на место через девять минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось ликвидировать 7 сентября в 2:13 на площади 64 кв. м. Деревянное строение полностью уничтожено огнем.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительной версии, магазин подожгли.