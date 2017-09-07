В Сосногорске неопытный водитель спровоцировал ДТП

7 сентября 2017 года, 12:13 | Сосногорск
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Сосногорске неопытный водитель спровоцировал ДТП.

Автомобильная авария произошла вчера, 6 сентября, около 19.00, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Водитель 1998 г.р., управляя автомашиной ВАЗ-2174, двигался по ул.40 лет Октября со стороны ул.Зои Космодемьянской в направлении ул.Первомайская.

Напротив д.26 по ул.Горького не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной "Рено Дастер", которая двигалась по главной дороге. После чего ВАЗ совершила съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал молодой водитель "семерки". Он получил ушиб головы, однако госпитализация ему не потребовалась.

Права юноша получил в мае этого года, с этого времени к административной ответственности привлекался один раз.

Ольга Белова

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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