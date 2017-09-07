В Воркуте из-за курильщика произошел пожар в многоквартирном доме
В Воркуте из-за курильщика произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Инцидент произошел 7 сентября поздно ночью - в 3:07.
На пульт дежурного поступила информация о том, что на улице Некрасова горит квартира трехэтажного многоквартирного жилого дома №43.
Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут. В тушении принимали участие три единицы техники и восемь человек личного состава пожарной охраны.
Пожар удалось ликвидировать в 3:31 минут на площади 5 кв.м. В квартире сгорел диван.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении со стороны владельца жилого помещения.
Ярослава Пархачёва
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.