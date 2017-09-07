В Воркуте из-за курильщика произошел пожар в многоквартирном доме

7 сентября 2017 года, 11:43 | Воркута
Фото МЧС по Коми

В Воркуте из-за курильщика произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Инцидент произошел 7 сентября поздно ночью - в 3:07.

На пульт дежурного поступила информация о том, что на улице Некрасова горит квартира трехэтажного многоквартирного жилого дома №43.

Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут. В тушении принимали участие три единицы техники и восемь человек личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось ликвидировать в 3:31 минут на площади 5 кв.м. В квартире сгорел диван.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении со стороны владельца жилого помещения.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: пожар, МЧС, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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