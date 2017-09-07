Два дорожных инцидента с участием мотоциклистов произошли в Коми за минувшие сутки.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, в Сыктывдинском районе виновницей ДТП стала женщина-водитель.

Авария произошла вчера, 6 сентября, около 15:00.

Женщина 1966 г.р, управляя автомашиной "Лада Гранта", двигалась по автодороге д.Савапиян - с.Пажга - д.Жуэд.

Напротив д.4 м.Левопиян, совершая маневр поворота налево на второстепенную дорогу, не убедилась в безопасности и столкнулась с мотоциклом Минск, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. 17-летний юноша получил мототравму, сотрясение мозга, ушиб голени, ушиб бедра. В момент ДТП находился в шлеме, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж - с 2016 года.

Женщина-водитель получила ушиб грудной клетки и гипертонический криз. Госпитализация ей не потребовалась. За год к административной ответственности привлекалась два раза, машину водит с 2005 года.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в столице Коми. Около 22:34 водитель 1995 г.р., управляя мотоциклом Сузуки, двигался по ул.Орджоникидзе со стороны ул.Юхнина в направлении ул.Карла Маркса.

На регулируемом перекрестке ул.Карла Маркса – ул.Орджоникидзе, выполняя маневр обгона, выехал на встречку и совершил столкновение с автомашиной "Фольксваген Тигуан", который двигался в попутном направлении и выполнял маневр поворота налево.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он получил травмы головы и ссадины.

За год к ответственности привлекался три раза, водительский стаж - с 2014 года.