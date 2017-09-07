Два дорожных инцидента с участием мотоциклистов произошли в Коми за минувшие сутки

7 сентября 2017 года, 10:55 | Сыктывкар, Сыктывдинский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Два дорожных инцидента с участием мотоциклистов произошли в Коми за минувшие сутки.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, в Сыктывдинском районе виновницей ДТП стала женщина-водитель.

Авария произошла вчера, 6 сентября, около 15:00.

Женщина 1966 г.р, управляя автомашиной "Лада Гранта", двигалась по автодороге д.Савапиян - с.Пажга - д.Жуэд.

Напротив д.4 м.Левопиян, совершая маневр поворота налево на второстепенную дорогу, не убедилась в безопасности и столкнулась с мотоциклом Минск, который двигался во встречном направлении.

b0b989bab34f0066224a6a5809f563d9.JPG

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. 17-летний юноша получил мототравму, сотрясение мозга, ушиб голени, ушиб бедра. В момент ДТП находился в шлеме, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, стаж - с 2016 года.

e422d746f1bb545fc84ffa594238a706.JPG

Женщина-водитель получила ушиб грудной клетки и гипертонический криз. Госпитализация ей не потребовалась. За год к административной ответственности привлекалась два раза, машину водит с 2005 года.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в столице Коми. Около 22:34 водитель 1995 г.р., управляя мотоциклом Сузуки, двигался по ул.Орджоникидзе со стороны ул.Юхнина в направлении ул.Карла Маркса.

На регулируемом перекрестке ул.Карла Маркса – ул.Орджоникидзе, выполняя маневр обгона, выехал на встречку и совершил столкновение с автомашиной "Фольксваген Тигуан", который двигался в попутном направлении и выполнял маневр поворота налево.

d94d7df41d83432e8bc2425c9e8a5074.jpg

В ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он получил травмы головы и ссадины.

За год к ответственности привлекался три раза, водительский стаж - с 2014 года.

119b08194fdd976e1e542259bb61b6f5.jpg

Ольга Белова

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:08 07.09.2017
В Коми член ОПС оскорбил судью и прокурора
06:56 07.09.2017
Житель Троицко-Печорского района расстрелял дом соседа из ружья
06:41 07.09.2017
Мошенница из Троицко-Печорского района разменивала купюры "Банка приколов" у пожилой соседки


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео