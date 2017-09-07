В Коми на 1 сентября 2017 года компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт получает 6741 житель республики старше 70 лет.

Эта мера соцподдержки людей старшего поколения установлена в регионе в 2016 году по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова. По данным регионального Минтруда, компенсация по уплате взносов на капремонт гражданам старше 70 лет – одна из востребованных в Коми мер социальной поддержки.

Напомним, компенсация на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома предоставляется неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет, являющимся собственниками жилого помещения (или его доли) и проживающим как одиноко, так и в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет.

Компенсация предоставляется в фиксированном размере.

Размер компенсации зависит от:

- возраста пожилого гражданина (гражданам с 70 до 79 лет компенсация установлена в 50% размере, с 80 лет – 100%);

- зоны проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше (например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация неработающему одинокому гражданину, достигшему 80 лет, составляет 74 руб., а в северной природно-климатической зоне в аналогичном случае компенсация составляет 81 руб.);

- факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законодательством (например, инвалид 2 группы имеет право на компенсацию на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50% от начисленной оплаты взносов в соответствии с Федеральным законом, достиг возраста 80 лет, проживает одиноко. Размер его компенсации в соответствии с Законом Республики Коми будет составлять только 50%: 37 рублей в южной природно-климатической зоне; 40 рублей в северной природно-климатической зоне).

Документы, необходимые для назначения компенсации по оплате взносов на капитальный ремонт для граждан, которые являются получателями мер соцподдержки по оплате ЖКУ в соответствии с федеральным или республиканским законодательством (например, ветеран труда, инвалид):

- заявление с указанием способа доставки;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, выданный на имя неработающего собственника жилого помещения, достигшего возраста 70 лет и старше;

- оплаченный платежный документ на оплату взносов на капитальный ремонт (квитанция с чеком об оплате).

Граждане, которые не являются получателями мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, дополнительно должны предоставить:

- сведения о регистрации по месту жительства с указанием граждан, зарегистрированных в жилом помещении, и общей площади жилого помещения;

- платежные документы, содержащие сведения о всех начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, суммах платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (квитанции; чеки об оплате или справки об отсутствии задолженности).

Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт предоставляются Центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения и носят компенсационный характер. Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению.